Найдите объём слитка золота массой 386 г Объясните пожалуйста откуда берётся 19,3,н?? всех сайтах так написано,а я в условии нет,я не понимаю

Физика

Найдите объём слитка золота массой 386 г Объясните пожалуйста откуда берётся 19,3,н?? всех сайтах так написано,а я в условии нет,я не понимаю

Автор: Гость