Найдите объём слитка золота массой 386 г Объясните пожалуйста откуда берётся 19,3,н?? всех сайтах так написано,а я в условии нет,я не понимаю
Физика
Найдите объём слитка золота массой 386 г Объясните пожалуйста откуда берётся 19,3,н?? всех сайтах так написано,а я в условии нет,я не понимаю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=386 г = 0,386 кг ρ = 19 300 кг/м³ - это ПЛОТНОСТЬ золота!!! _____ V - ? m=ρ*V V=m/ρ = 0,386/19300 = 20 *10⁻⁶ м³ = 20 см³ (Если не переводить в систему СИ, то V = 386/19,3 = 20 см³)
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