Помогите решить задание срочно плиз в прекреплённом файле
Математика
Помогите решить задание срочно плиз в прекреплённом файле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)НОК(65;130;13) 65=5*13 130=2*5*13 13=13*1 НОК=130 Б)НОК(34;51;17) 34=17*2 51=17*3 17=17*1 НОК=102=17*2*3 В)НОК(36;72;18) 36=3*3*2*2 72=3*3*2*2*2 18=3*3*2 НОК=72 Г)НОК(48;16;80) 48=2*2*2*2*3 16=2*2*2*2 80=2*2*2*2*5 НОК=480=2*2*2*2*3*5 А)1/65+7/130-9/13=(2+7+90)/130=99/130 Б)15/34-5/51+16/17=(45-10+96)/102=131/102=1(29/102) В)17/36+13/72+11/18=(34+13+44)/72=91/72=1(19/72) Г)25/48-9/16-21/80=(250-270-126)/480=-146/480=-73/240
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