P-p2o5-h3po4-ca3(po4)2-alpo4-h3po4
Химия
P-p2o5-h3po4-ca3(po4)2-alpo4-h3po4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 P + 5O2 = 2P2O5 P2O5 +3 H2O = 2H3PO4 2H3PO4 + 3CaO =Ca3(PO4)2 +3H2O Ca3(PO4)2 +2AlCl3 =3 CaCl2 +2 AlPO4 2AlPO4 +3 H2SO4 = Al2(SO4)3+2H3PO4
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