Помогите с дз по биологии ответьте кратко. заранее спасибо :) органы передвижени?? у амёбы; удаление непереваренной пищи у амёбы и у инфузории туфельки; выделение жидких продуктов обмена и воды у амёбы, инфузории туфельки и ...
Биология
Помогите с дз по биологии ответьте кратко. заранее спасибо :) органы передвижени?? у амёбы; удаление непереваренной пищи у амёбы и у инфузории туфельки; выделение жидких продуктов обмена и воды у амёбы, инфузории туфельки и у эвглены; дыхание у эвглены и у инфузории туфельки; размножение у инфузории туфельки; реакция на неприятные условия у амёбы, инфузории туфельки и у эвглены; представители у амёбы, инфузории туфельки и у эвглены;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Амеба передвигается с помощью псевдоподий. Удаление неперевареной пищи у инфузории происходит через порошицу, а у амебы через сократительную вакуоль. Они не имеют органов дыхания и по этому дышат всей клеткой. У инфузории туфельки есть два способа размножения (половое и бесполое). Если они попадают в неблагоприятные условия они превращаются в цисту и таким образом переживают неблагоприятные условия. Последний вопрос слегка не понял, но амебая является представителем класса корненожки, инфузория туфелька - инфузории, эвглена - жгутиковые.
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