Помогите с дз по биологии ответьте кратко. заранее спасибо :) органы передвижени?? у амёбы; удаление непереваренной пищи у амёбы и у инфузории туфельки; выделение жидких продуктов обмена и воды у амёбы, инфузории туфельки и ...

Гость: Гость:

Амеба передвигается с помощью псевдоподий. Удаление неперевареной пищи у инфузории происходит через порошицу, а у амебы через сократительную вакуоль. Они не имеют органов дыхания и по этому дышат всей клеткой. У инфузории туфельки есть два способа размножения (половое и бесполое). Если они попадают в неблагоприятные условия они превращаются в цисту и таким образом переживают неблагоприятные условия. Последний вопрос слегка не понял, но амебая является представителем класса корненожки, инфузория туфелька - инфузории, эвглена - жгутиковые.