Данные слова соедините при помощи предлогов на, в, о и запишите словосочетание

Русский язык
Данные слова соедините при помощи предлогов на, в, о и запишите словосочетание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Говорить НА английском языке, входить В заполненный автобус, думать о оценках. 
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