помогите придумать 5 иноязычных слов!
Русский язык
помогите придумать 5 иноязычных слов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В русском языке довольно много иноязычных слов, некоторые из них: 1. Офис( слово из английского языка). 2. Шиншилла( из испанского языка). 3. Гейзер( из исландского языка). 4. Абажур ( из французского языка). 5. Серьга ( из чувашского языка). УДАЧИ ВАМ!!!
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