помогите придумать 5 иноязычных слов!

Гость: Гость:

В русском языке довольно много иноязычных слов, некоторые из них: 1. Офис( слово из английского языка). 2. Шиншилла( из испанского языка). 3. Гейзер( из исландского языка). 4. Абажур ( из французского языка). 5. Серьга ( из чувашского языка). УДАЧИ ВАМ!!!