Спишите раскрывая скобки.По (стороны)улицы тянулись заборчики сплетённые из ивов??х(прутья).За (заборчики)виднелись домики с разносветными (крыши).Деревья росли во (дворы)и на(улицы).2.Выделите окончания.Определите падежи имён ...

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Спишите раскрывая скобки.По (стороны)улицы тянулись заборчики сплетённые из ивов??х(прутья).За (заборчики)виднелись домики с разносветными (крыши).Деревья росли во (дворы)и на(улицы).2.Выделите окончания.Определите падежи имён существииельных

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