Спишите раскрывая скобки.По (стороны)улицы тянулись заборчики сплетённые из ивов??х(прутья).За (заборчики)виднелись домики с разносветными (крыши).Деревья росли во (дворы)и на(улицы).2.Выделите окончания.Определите падежи имён ...
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Спишите раскрывая скобки.По (стороны)улицы тянулись заборчики сплетённые из ивов??х(прутья).За (заборчики)виднелись домики с разносветными (крыши).Деревья росли во (дворы)и на(улицы).2.Выделите окончания.Определите падежи имён существииельных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во дворе П.п на улице П.п
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