Спишите раскрывая скобки.По (стороны)улицы тянулись заборчики сплетённые из ивов??х(прутья).За (заборчики)виднелись домики с разносветными (крыши).Деревья росли во (дворы)и на(улицы).2.Выделите окончания.Определите падежи имён ...

Русский язык
Спишите раскрывая скобки.По (стороны)улицы тянулись заборчики сплетённые из ивов??х(прутья).За (заборчики)виднелись домики с разносветными (крыши).Деревья росли во (дворы)и на(улицы).2.Выделите окончания.Определите падежи имён существииельных
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во дворе П.п  на улице П.п
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Чем многоклеточные организмы отличаются от колониальных?
Ответить
Обществознание
Какое слово из букв с ь е к о т з а
Ответить
Қазақ тiлi
Павлодарда қандай көлдер бар?
Ответить
История
Кого греки считали гражданином?
Ответить
Русский язык
Доказательство что врач это хорошая профессия
Ответить