Ана туралы тақпақ шыгарып берініздерш
Қазақ тiлi
Ана туралы тақпақ шыгарып берініздерш
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЯЛАП ӨЗІМДІ СЫЙЛАДЫҢ СЕЗІМДІ ІСТЕЙМІН ЖҰМАСАСАҢ ТАСТАМАЙ СӨЗІНДІ ӨЗІМНІҢ АНМА ШЫҒАРҒАМ МЕНІҢ ТАҚПАҒЫМДЫ АДАМДАР ОҚИДЫ ЖАТТАЙДЫ ДЕП ОЙЛАМАПППЫН МЕНДЕ ӘЛІ КӨ ӨЗІМ АҚЫН ҚЫЗБЫН
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