Доклад на тему петр 1 начало российской империи 4 класс

Окружающий мир
Доклад на тему петр 1 начало российской империи 4 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из-за границы петр приехал с твердым намеринием добиться скорейшего преодоления россией отставания.прорубив окно в европу петр заложил основы в вступление ее в европейскую семью народов . победа в северной войне выдвинула россию в разряд великих держав европы.
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