Доклад на тему петр 1 начало российской империи 4 класс

Гость: Гость:

Из-за границы петр приехал с твердым намеринием добиться скорейшего преодоления россией отставания.прорубив окно в европу петр заложил основы в вступление ее в европейскую семью народов . победа в северной войне выдвинула россию в разряд великих держав европы.