Какой из перечисленных оксидов реагирует как с соляной, так и с гидроксидом натри??? 1) CO 2) MgO 3) Beo 4) NO

Гость: Гость:

И с кислотой,и с щелочью могут реагировать только амфотерные оксиды.К амфотерным оксидам относятся оксид цинка и оксид алюминияZnO+2HCl=ZnCl2+H2O(получается хлорид цинка и вода)ZnO+2NaOH=Na2ZnO2+H2O(получается цинкат натрия и вода)Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2OAl2O3+6NaOH=2Na3AlO3+3H2O