Какой из перечисленных оксидов реагирует как с соляной, так и с гидроксидом натри??? 1) CO 2) MgO 3) Beo 4) NO
Химия
Какой из перечисленных оксидов реагирует как с соляной, так и с гидроксидом натри??? 1) CO 2) MgO 3) Beo 4) NO
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И с кислотой,и с щелочью могут реагировать только амфотерные оксиды.К амфотерным оксидам относятся оксид цинка и оксид алюминияZnO+2HCl=ZnCl2+H2O(получается хлорид цинка и вода)ZnO+2NaOH=Na2ZnO2+H2O(получается цинкат натрия и вода)Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2OAl2O3+6NaOH=2Na3AlO3+3H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Написать сочинение на тему "Жизнь в Спарте"-моё представление. Спасибо за ответ! Вы очень мне помогли:-) За лучший ответ поставлю
Русский язык
Сделать в этих словах проверку безударного гласного в корне: появилась, прозрачная,прохладная,заиграли,увидел потянулся,загляделся,отвести.
Русский язык
Образуйте слова с суффиксами -ек или -ик. Сучок, цветок, порог, экипаж, дождик, молоток, арбуз, внук, листок, чипс, голосок, алмаз, гвоздь, камеш...
Алгебра