Написать сочинение на тему "Жизнь в Спарте"-моё представление. Спасибо за ответ! Вы очень мне помогли:-) За лучший ответ поставлю
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Написать сочинение на тему "Жизнь в Спарте"-моё представление. Спасибо за ответ! Вы очень мне помогли:-) За лучший ответ поставлю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спарта это же Греция?? Если да, то держи Я представляю жизнь в Спарте так... Спарта-это суровый военный город. Мне кажется там не жизнь, а тюрьма. Не чему не на учат хорошему. Воспитание детей плохое, все таки мне очень жалко детей, которых выбрасывают с горы не за что... Плохо жить в Спарте, потому что, у них как будто каждый день война... Не кто не кого не уважает по моему мнению, не кто не думает о родных.. Я бы не хотел(a) там жить... P.S. дальше не могу придумать... простите.
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