Напишите любой подвиг во время вов

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Рассказ три подвига там Алексей петрович Маресьев совершил три подвига:он был летчик когда его самолет подбилили он приземлился к немцам он шел превозмогая боль и он дошел, он обморозил ноги и их ампутировали но ему поставили протезы и этим он совершает второй подыиг, он снова поднялся в небо и в начале курской битвы сбил три самлета, тем самым совершив третий подвиг