Воздушные массы На полуострове Аляска!? Морские течения на полуострове Аляска!

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Территория Аляски расположена в пределах трех природных зон: тундра занимает крайний север Арктической низменности, лесотундра – внутренние области плоскогорья Юкон, тайга – юг Аляски●. ☆ Для севера Аляски характерен арктический континентальный климат, с исключительно суровой зимой и холодным летом, в связи с чем территория характеризуется высокой заболоченностью и распространением многолетней мерзлоты. ☆ На юге, в пределах южных склонов Аляскинского хребта и прилегающими равнинами, характерен умеренный морской климат, характеризующийся теплой влажной зимой и умеренным теплым летом Здесь - территория распространения хвойного леса из пихты и ели. ☆ На большей части Аляски господствует субарктический континентальный климат, характеризующийся небольшой мощностью снежного покрова, благодаря чему почва промерзает на большую глубину. В формирование климата Аляски подстилающая поверхность играет важную роль. На севере, где простирается арктическая низменность, в силу открытости территории и нахождения её в арктическом климатическом поясе – преобладает тундровая растительность, представленная мхами и лишайниками. ☆ Преобладание горного рельефа откладывает свой отпечаток на господство и влияние той или иной воздушной массы. Хр. Брукс является барьером для проникновения воздушных масс с Арктики. В свою очередь для северных склонов хр. Брукс и прилегающего к нему Арктического плато характерны суровые климатические условия: в растительном покрове преобладают редкие еловые леса и каменистая мохово-лишайниковая тундра. ☆Во внутренних районах Аляски, где преобладают плоскогорье и плато, что влияет на неустойчивый режим погоды данной территории, характерно произрастание различных кустарников. ☆Аляскинский хребет на юге Аляски является барьером для проникновения насыщенной влагой воздушного потока с Тихого океана. Но в силу господства умеренно морского типа климата, где важную роль в формирование климата играет теплое Аляскинское течение, произрастают высокогорные елово- и елово-пихтовые леса.