Первый множитель 1270 он на 370 больше второго множителя найди произведение этих чис??л Делимое 5600 а делитель на 4900 меньше найти частное
Математика
Первый множитель 1270 он на 370 больше второго множителя найди произведение этих чис??л Делимое 5600 а делитель на 4900 меньше найти частное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1270*(1270-370)=1270*900=1143000 5600:(5600-4900)=5600:700=8
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