Как доказать что врач это хорошая профеессия

Русский язык
Как доказать что врач это хорошая профеессия
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Врач - помагает людям. Без врачей мы бы быстро умирали, тк именно врачи нас лечат
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Воздушные массы На полуострове Аляска!? Морские течения на полуострове Аляска!
Ответить
Математика
Первый множитель 1270 он на 370 больше второго множителя найди произведение этих чис??л Делимое 5600 а делитель на 4900 меньше найти частное
Ответить
Химия
Какой из перечисленных оксидов реагирует как с соляной, так и с гидроксидом натри??? 1) CO 2) MgO 3) Beo 4) NO
Ответить
Английский язык
Помагите пожалуйста текст перевод Things to do in Central Asia
Ответить
История
Написать сочинение на тему "Жизнь в Спарте"-моё представление. Спасибо за ответ! Вы очень мне помогли:-) За лучший ответ поставлю
Ответить