Как доказать что врач это хорошая профеессия
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Как доказать что врач это хорошая профеессия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Врач - помагает людям. Без врачей мы бы быстро умирали, тк именно врачи нас лечат
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