Написать сочинение используя слова : Кому-то , что-то , кто-то . Срочно помогите буду очень благодарен

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Написать сочинение используя слова : Кому-то , что-то , кто-то . Срочно помогите буду очень благодарен
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я жила в деревне. Там было очень хорошо и просторно. Кому-то иногда нужен был помощь по огороду или на ферме. Я всегда помогала свои родственникам в этом. Однажды меня отправили в город. Я что-то увидела в кустах. И побежала туда. Это было что-то живое, это можно назвать кто-то. Я увидела за кустами маленького котенка. Она сидела дрожала и сильно хотела кушать. Я попросила родственников и родителей оставить его себе, они разрешили и я заботилась о ней.
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