Написать сочинение используя слова : Кому-то , что-то , кто-то . Срочно помогите буду очень благодарен

Гость: Гость:

Я жила в деревне. Там было очень хорошо и просторно. Кому-то иногда нужен был помощь по огороду или на ферме. Я всегда помогала свои родственникам в этом. Однажды меня отправили в город. Я что-то увидела в кустах. И побежала туда. Это было что-то живое, это можно назвать кто-то. Я увидела за кустами маленького котенка. Она сидела дрожала и сильно хотела кушать. Я попросила родственников и родителей оставить его себе, они разрешили и я заботилась о ней.