Какое окончание у существительных батарея, иней, аллея, юбилей в предложном падеж???
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Какое окончание у существительных батарея, иней, аллея, юбилей в предложном падеж???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложный падеж отвечает на вопрос "о ком? О чем?" О батарЕЕ Об аллЕЕ Об инЕЕ О юбилЕЕ
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