ПЖ СРОЧНО ЧЕРЕЗ 1 В ШКОЛУ пожалуйста пж срочно мне 2 поставят Спишите текст. раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы . Объясните правописание не с разными частями речи Жил на свете мальчик Лёня. Не любил он читать книж...
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ПЖ СРОЧНО ЧЕРЕЗ 1 В ШКОЛУ пожалуйста пж срочно мне 2 поставят Спишите текст. раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы . Объясните правописание не с разными частями речи Жил на свете мальчик Лёня. Не любил он читать книжки и никогда не мечтал. Негодовал он всегда, когда говорили ему, что есть волшебный мир творческой фантазии. И вот с ним приключилась невероятная история. Шел как-то Лёня по берегу моря. Вдруг подлетела к нему большая белокрылая чайка и заговорила человеческим голосом: "Лёня, Лёня! Хочешь, я унесу тебя в удивительный мир-в сказку, Там ты узнаешь, что значит мечтать".Не поверил Лёня чайке, но все-таки рискнул отправиться с ней в необычное путешествие. Чайка подхватила Лёню широким взмахом крыльев и понесла. . .
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