Помогите с уравнением:(Х-5,4)+2,3=5,2. Не получается! Не могу вычесть!
Математика
Помогите с уравнением:(Х-5,4)+2,3=5,2. Не получается! Не могу вычесть!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-5.4+2.3=5.2 x=5.2+5.2-2.3 x=10.1
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