Как стрижонок скрип появился на свет
Литература
Как стрижонок скрип появился на свет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он пережил много в эти дни он отнимал у сестёр и братьев еду. он чуть не погиб от любопытства, она хотела его научить самостоятельной жизни, он относится к ним хорошо, но и с насмешкой . правдой может быть что мать убили ,а ложью то ,что он был жадный
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