Как стрижонок скрип появился на свет

Гость: Гость:

Он пережил много в эти дни он отнимал у сестёр и братьев еду. он чуть не погиб от любопытства, она хотела его научить самостоятельной жизни, он относится к ним хорошо, но и с насмешкой . правдой может быть что мать убили ,а ложью то ,что он был жадный