Как стрижонок скрип появился на свет

Литература
Как стрижонок скрип появился на свет
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он пережил много в эти дни он отнимал у сестёр и братьев еду.  он чуть не погиб от любопытства, она хотела его научить  самостоятельной жизни, он относится к ним хорошо, но и с  насмешкой . правдой может быть что мать убили ,а ложью  то ,что он был жадный

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите с уравнением:(Х-5,4)+2,3=5,2. Не получается! Не могу вычесть!
Ответить
Қазақ тiлi
Ана туралы тақпақ шыгарып берініздерш
Ответить
Русский язык
ПЖ СРОЧНО ЧЕРЕЗ 1 В ШКОЛУ пожалуйста пж срочно мне 2 поставят Спишите текст. раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы . Объясните правописа...
Ответить
Русский язык
Какое окончание у существительных батарея, иней, аллея, юбилей в предложном падеж???
Ответить
Русский язык
Написать сочинение используя слова : Кому-то , что-то , кто-то . Срочно помогите буду очень благодарен
Ответить