50 БАЛЛОВ!!!!! Почему в отличие от древнего мира и средних веков, в наше время образование стало потребностью большинства людей? Почему современное общество заинтересовано в хорошо образованных людей?
Обществознание
50 БАЛЛОВ!!!!! Почему в отличие от древнего мира и средних веков, в наше время образование стало потребностью большинства людей? Почему современное общество заинтересовано в хорошо образованных людей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В древнем мире и средневековье люди могли прожить на ремесле земледелии и скотоводстве в том общественном строю требовалось меньше образованных людей потому что и работ как сейчас тогда было мало
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