50 БАЛЛОВ!!!!! Почему в отличие от древнего мира и средних веков, в наше время образование стало потребностью большинства людей? Почему современное общество заинтересовано в хорошо образованных людей?

Обществознание
50 БАЛЛОВ!!!!! Почему в отличие от древнего мира и средних веков, в наше время образование стало потребностью большинства людей? Почему современное общество заинтересовано в хорошо образованных людей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В  древнем  мире  и  средневековье  люди  могли  прожить  на  ремесле  земледелии  и  скотоводстве  в  том  общественном  строю  требовалось  меньше  образованных  людей  потому  что и  работ  как  сейчас  тогда  было  мало
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