Дано : 10 яиц -по 3,6 кг 40 яиц-по 3,2 кг Найти : сколько кг. в среднем в одном яйце
Математика
Дано : 10 яиц -по 3,6 кг 40 яиц-по 3,2 кг Найти : сколько кг. в среднем в одном яйце
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.6кг:10=360гр- в 1 яйце, и 3.2:40=80гр- в 1 яйце, теперь (360+80):2=220гр в среднем Ответ:220гр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста! Составьте 3-4 предложение из этих словосочетаний:Пасмурное ??ебо,холодная зима,ясное солнце,весёлый малыш.
Окружающий мир