Дано √(24-х^2 )-√(8-х^2 )=2 найти √(24-х^2 )+√(8-х^2 ) (значение х из данного уравнения не нахо??ить
Математика
Дано √(24-х^2 )-√(8-х^2 )=2 найти √(24-х^2 )+√(8-х^2 ) (значение х из данного уравнения не нахо??ить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(√(24-х^2 )-√(8-х^2 ))*(√(24-х^2 )+√(8-х^2 ))=2*(√(24-х^2 )+√(8-х^2 )) 24-x²-8+x²=2*(√(24-х^2 )+√(8-х^2 )) 16=2*(√(24-х^2 )+√(8-х^2 )) (√(24-х^2 )+√(8-х^2 ))=16/2=8 !!!
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