Придумай забавные приключения которые могли бы произойти с Петькой - микробом его друзьями и родственниками

Гость: Гость:

Мальчик Петя жил обычной жизнью. Проходя по улице увидел бабушку, она продавала необычные грибы. Бабушка сказала что благодаря этим грибам все станет возможным. Мальчик решил попробовать их. И вот он уже превратился в микроба. Он летает по облакам и ест розовые галюциогенные грибы. Вот подлетели на воздушных шариках из ваты его друзья сороконожки. Все начали весело танцевать и махать крыльями.. Вообще все были счастливы.