Придумай забавные приключения которые могли бы произойти с Петькой - микробом его друзьями и родственниками
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Придумай забавные приключения которые могли бы произойти с Петькой - микробом его друзьями и родственниками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик Петя жил обычной жизнью. Проходя по улице увидел бабушку, она продавала необычные грибы. Бабушка сказала что благодаря этим грибам все станет возможным. Мальчик решил попробовать их. И вот он уже превратился в микроба. Он летает по облакам и ест розовые галюциогенные грибы. Вот подлетели на воздушных шариках из ваты его друзья сороконожки. Все начали весело танцевать и махать крыльями.. Вообще все были счастливы.
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