Выполни вычисления 4кг350г+кг .
Математика
Выполни вычисления 4кг350г+кг .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4кг 350гр + 1 кг= 5кг 350 гр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Упала взошло убежало висела склевал просил взмахнул захотел съела рисовала провожала плыла выпишите глаголы с орфограммой в корне назови и Выполни ...
Математика
История
Изучите карту "Завершение территориального раздела мира к 1914 году" и назвать: а) крупные державы этого времени б) важнейшие колонии европейск...
Українська мова