Выполни вычисления 4кг350г+кг .

Математика
Выполни вычисления 4кг350г+кг .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4кг 350гр + 1 кг= 5кг 350 гр
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