Выступление на тему качества, которые я ценю в человеке (на 5 мин)

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Выступление на тему качества, которые я ценю в человеке (на 5 мин)
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