Докажите что торговля имела огромное значение для развития нидерландов‼️‼️ П??ииииз очень срочно даю 20 баллов

Гость: Гость:

1. торговля превратила голландию в высокоразвитое промышленное государство, царь Петр не стеснялся и ездил туда учиться и работать 2. Закрытая Япония только голландскую торговую факторию терпела на своей территории. И вспомните все колонии Нидерландов. У них бы солдат не хватило бы на захват. А торгаши мирно всё прикупили: -)