Докажите что торговля имела огромное значение для развития нидерландов‼️‼️ П??ииииз очень срочно даю 20 баллов
История
Докажите что торговля имела огромное значение для развития нидерландов‼️‼️ П??ииииз очень срочно даю 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. торговля превратила голландию в высокоразвитое промышленное государство, царь Петр не стеснялся и ездил туда учиться и работать 2. Закрытая Япония только голландскую торговую факторию терпела на своей территории. И вспомните все колонии Нидерландов. У них бы солдат не хватило бы на захват. А торгаши мирно всё прикупили: -)
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