Составьте сумму из данных слагаемых, запишите её со скобками и без -15 b - c -x-a-26 2 Используя законы арифметических действий, вычислите значение выражений 32+58-41-9 -15-25+63+27 -31,8+89,66-51,06+6,2 34,06-39,6+12...
Математика
Составьте сумму из данных слагаемых, запишите её со скобками и без -15 b - c -x-a-26 2 Используя законы арифметических действий, вычислите значение выражений 32+58-41-9 -15-25+63+27 -31,8+89,66-51,06+6,2 34,06-39,6+12,7-21,4 3 НАЙДИТЕ значение выражения 1+2-3+4-5+6-7+8-9+10-11+12-13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это легко в 3 групперуй по приципу 1 + 12 в 2 просто посчитать (можно на калькуляторе) в 1 кажется не дописано потому, что эти выражения преобразовать нельзя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте . Можно ли определить написание данных слов вне контекста Объясните почему . Сл зать, отв рить, вып ченный, посв тить, зап вать, изж ...
Математика
Вычеслите площадь круга, длина окружности которого равна 16 см. С объяснением. Радиус неизвестен, а 16 см это длина, но не радиус!
Английский язык