Биография Ивана Крылова за одну минуту .
Литература
Биография Ивана Крылова за одну минуту .
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Русский публицист, поэт, баснописец, издатель сатирико-просветительских журналов. Более всего известен как автор 236 басен, собранных в девять прижизненных сборников. Наряду с тем, что большая часть сюжетов басен Крылова является оригинальной, отдельные из них восходят к басням Лафонтена. Многие выражения из басен Крылова стали крылатыми.
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