Упала взошло убежало висела склевал просил взмахнул захотел съела рисовала провожала плыла выпишите глаголы с орфограммой в корне назови и Выполни проверку

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Упала взошло убежало висела склевал просил взмахнул захотел съела рисовала провожала плыла выпишите глаголы с орфограммой в корне назови и Выполни проверку

Автор: Гость