Упала взошло убежало висела склевал просил взмахнул захотел съела рисовала провожала плыла выпишите глаголы с орфограммой в корне назови и Выполни проверку
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Упала взошло убежало висела склевал просил взмахнул захотел съела рисовала провожала плыла выпишите глаголы с орфограммой в корне назови и Выполни проверку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взошло - всход, убежало - бег, висела - повис, склевал - клюет, захотел - хочет. Наверное все.
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