31=8x-5 решение и просьба объяснить как делать
Математика
31=8x-5 решение и просьба объяснить как делать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
31=8х-5 Пример с Х в левую сторону, а обычные числа в правую, при этом меняются знаки при смене стороны. Чтобы рассчитать и поделить на коэффициент(в данном случае коэффициент Х-это 8). Следовательно: -8х=-5-31 -8х=-36 -х=-36:8 -х=-4,5 Так как оба числа с отрицательным значением, то у обоих убираем минус Следовательно х=4,5
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