Дано : ABCD - прямоугольник угол BOA = 80° Найти : угол CBO угол BAO

Геометрия
Дано : ABCD - прямоугольник угол BOA = 80° Найти : угол CBO угол BAO
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