Дано предложение,в котором зашифрован фразеологический оборот. Фразеологизм соо??ветствует действительности существующий в русском языке смысловой и грамматической схеме (модели) возникновения выражения. Мы ему на его ошибки ...

Русский язык

Дано предложение,в котором зашифрован фразеологический оборот. Фразеологизм соо??ветствует действительности существующий в русском языке смысловой и грамматической схеме (модели) возникновения выражения. Мы ему на его ошибки несколько раз указывали, а он и в бороду не пыхтит: ничего не исправил, ничем не занимается. Догадайтесь, какой фразеологизм имеется в виду, Выпишите его и Дайте толкование его значения.

Автор: Гость