Дано предложение,в котором зашифрован фразеологический оборот. Фразеологизм соо??ветствует действительности существующий в русском языке смысловой и грамматической схеме (модели) возникновения выражения. Мы ему на его ошибки ...
Русский язык
Дано предложение,в котором зашифрован фразеологический оборот. Фразеологизм соо??ветствует действительности существующий в русском языке смысловой и грамматической схеме (модели) возникновения выражения. Мы ему на его ошибки несколько раз указывали, а он и в бороду не пыхтит: ничего не исправил, ничем не занимается. Догадайтесь, какой фразеологизм имеется в виду, Выпишите его и Дайте толкование его значения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фразеологический оборот- в бороду не пыхтит
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