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Дано: S=20км. V=? t-30мин.
Физика
Дано: S=20км. V=? t-30мин.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=s/t v=1.5 ...................
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