Плюсы в том что люди живут в городе и минусы; плюсы, что люди живут в селе и минусы

География
Плюсы в том что люди живут в городе и минусы; плюсы, что люди живут в селе и минусы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плюсы города в том что там все есть а минусы в том что там много машин и заводов которые загрязняют воздух.Плюсы села в том что там чистый воздух и тебя окружает природа а минусы в том что там мало магазинов
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