Диалог на казахском языке про спорт
Қазақ тiлi
Диалог на казахском языке про спорт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-сәлем -сәлем -қандай спорт түрін ұнатсын? -мен футбол жане волейбол ойындарын ұнатамын. -ал сен? Мен теннис ойынды жақсы көрем
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Русский язык
Подберите к глаглам 1лица и 3лица, отвечающие на вопрос Подошёл (к кому?) Вспомнил (о ком?) Возвратился (с кем?) Спросил (у кого?)
Математика
Запиши все трёхзначные числа,у которых цифра сотен на 2 меньше,чемцифрадесятков,а цийра десятков на столько же меньше цифры единиц