Подберите к глаглам 1лица и 3лица, отвечающие на вопрос Подошёл (к кому?) Вспомнил (о ком?) Возвратился (с кем?) Спросил (у кого?)

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Подберите к глаглам 1лица и 3лица, отвечающие на вопрос Подошёл (к кому?) Вспомнил (о ком?) Возвратился (с кем?) Спросил (у кого?)

Автор: Гость