Подберите к глаглам 1лица и 3лица, отвечающие на вопрос Подошёл (к кому?) Вспомнил (о ком?) Возвратился (с кем?) Спросил (у кого?)
Русский язык
Подберите к глаглам 1лица и 3лица, отвечающие на вопрос Подошёл (к кому?) Вспомнил (о ком?) Возвратился (с кем?) Спросил (у кого?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). Подошёл, подошли. 3). Подошёл, подошла, подошло, подошли.
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