Найти,в которых на конце слова произносится глухой согласный звук.Лечит он мышей ?? крыс,крокодилов,зайцев,лис,перевязывает ранки Африканской обезьянке.И любой нам подтвердит:Это -доктор Айболит.

Литература

Найти,в которых на конце слова произносится глухой согласный звук.Лечит он мышей ?? крыс,крокодилов,зайцев,лис,перевязывает ранки Африканской обезьянке.И любой нам подтвердит:Это -доктор Айболит.

Автор: Гость