Найти,в которых на конце слова произносится глухой согласный звук.Лечит он мышей ?? крыс,крокодилов,зайцев,лис,перевязывает ранки Африканской обезьянке.И любой нам подтвердит:Это -доктор Айболит.

Литература
Найти,в которых на конце слова произносится глухой согласный звук.Лечит он мышей ?? крыс,крокодилов,зайцев,лис,перевязывает ранки Африканской обезьянке.И любой нам подтвердит:Это -доктор Айболит.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лечит, мвшей, лис, перевязывает, подтвердит, Айболит, зай, Африканской. Й-это согласный, глухой.
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