Запиши все трёхзначные числа,у которых цифра сотен на 2 меньше,чемцифрадесятков,а цийра десятков на столько же меньше цифры единиц
Математика
Запиши все трёхзначные числа,у которых цифра сотен на 2 меньше,чемцифрадесятков,а цийра десятков на столько же меньше цифры единиц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот эти 135, 246, 357, 468, 579 - это все числа
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