Запиши все трёхзначные числа,у которых цифра сотен на 2 меньше,чемцифрадесятков,а цийра десятков на столько же меньше цифры единиц

Математика

Запиши все трёхзначные числа,у которых цифра сотен на 2 меньше,чемцифрадесятков,а цийра десятков на столько же меньше цифры единиц

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