Дано выражение: 0,6743t+0,3257t−40,9 1. Запиши выражение, которое получается после упрощ??ния данного: ... ... ... (буквы, знаки и числа вводи в разные окошки). 2. Вычисли значение выражения, если t=470. В окошке запиши отв...

Математика
Дано выражение: 0,6743t+0,3257t−40,9 1. Запиши выражение, которое получается после упрощ??ния данного: ... ... ... (буквы, знаки и числа вводи в разные окошки). 2. Вычисли значение выражения, если t=470. В окошке запиши ответ: ... .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
0,6743t+0,3257t = t  t − 40,9  t − 40,9 = 470 - 40,9 = 429,1
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