Дано выражение: 0,6743t+0,3257t−40,9 1. Запиши выражение, которое получается после упрощ??ния данного: ... ... ... (буквы, знаки и числа вводи в разные окошки). 2. Вычисли значение выражения, если t=470. В окошке запиши отв...

Математика

Дано выражение: 0,6743t+0,3257t−40,9 1. Запиши выражение, которое получается после упрощ??ния данного: ... ... ... (буквы, знаки и числа вводи в разные окошки). 2. Вычисли значение выражения, если t=470. В окошке запиши ответ: ... .

Автор: Гость