Дано выражение: 0,6743t+0,3257t−40,9 1. Запиши выражение, которое получается после упрощ??ния данного: ... ... ... (буквы, знаки и числа вводи в разные окошки). 2. Вычисли значение выражения, если t=470. В окошке запиши отв...
Математика
Дано выражение: 0,6743t+0,3257t−40,9 1. Запиши выражение, которое получается после упрощ??ния данного: ... ... ... (буквы, знаки и числа вводи в разные окошки). 2. Вычисли значение выражения, если t=470. В окошке запиши ответ: ... .
Ответ(ы):
Гость:
0,6743t+0,3257t = t t − 40,9 t − 40,9 = 470 - 40,9 = 429,1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Расчитате массу уксусной кислоты которая необходима для полного растворение маг??ия массой 5,76г.ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ
Русский язык
Русский язык
Запиши какие названия по родству у тебя есть сейчас в твоей нынешней семье.исполь??уй для этого названия степеней родства.
Английский язык