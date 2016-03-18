Даны 2 массива A(N) и D(N), где n - заданное натуральное число. Объединить их в один C(N*2). ??ассив C распечатать. Надо делать в Паскале.

Информатика

Даны 2 массива A(N) и D(N), где n - заданное натуральное число. Объединить их в один C(N*2). ??ассив C распечатать. Надо делать в Паскале.

Автор: Гость