Даны 2 массива A(N) и D(N), где n - заданное натуральное число. Объединить их в один C(N*2). ??ассив C распечатать. Надо делать в Паскале.

Информатика
Даны 2 массива A(N) и D(N), где n - заданное натуральное число. Объединить их в один C(N*2). ??ассив C распечатать. Надо делать в Паскале.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
// PascalABC.NET 3.1, сборка 1201 от 18.03.2016 begin   var n:=ReadInteger('n=');   var a:=ArrRandom(n,-50,50);   Write('A: '); a.Println;   var d:=ArrRandom(n,-50,50);   Write('D: '); d.Println;   var c:=a.Concat(d).ToArray;   Write('C: '); c.Println; end. Тестовое решение: n= 7 A: 2 -27 43 -43 -29 -9 33 D: -5 -34 49 -34 -32 -4 10 C: 2 -27 43 -43 -29 -9 33 -5 -34 49 -34 -32 -4 10
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