Как решать?-x^2-16=0 Подробно плиз

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Нужно разложить: (x-4)(x+4)=0 Произведение равно нулю, когда один из множителей равен нулю. x-4=0 x=4 И x+4=-4 Получилось два корня 4,-4 Но проверьте правильно ли вы написали условие, потому что я решала это же уравнение, только там было x^2-16=0