Помогите с задачей! 284

Математика
Помогите с задачей! 284
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)540/9=60- 2)60/4=15 3)60/5=12    Ответ:одна заплатила 15 рублей, другая 12 рублей.
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