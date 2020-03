Даю 50 баллов!!!!! помогите пожалуйста,упражнение 13!!!

Гость: Гость:

Es war kalt. Dirk hatte keine Jacke, denn seine Jacke war im Auto. Er hatte Angst. Der Parkplatz war leer. Dirk hat zuerst gerufen: "Hilfe! Hallo" Dann hat er eine Bank gesehen. Dort hat er gewartet. Später ist dann ein Auto gekommen. Ein Mann ist ausgestiegen. Der Mann hat Dirk gefragt: "Was machst du denn hier? Wo sind denn deine Eltern?" Dirk hat gesagt: " Meine Eltern sind weg. Ich habe im Auto geschlafen. Dann bin ich aufgewacht und zur Toilette gegangen. Und dann war das Auto weg. Der Mann hat sofort die Polizei angerufen. Die Polizei hat Dirk auf die Polizeistation mitgenommen. Dort war es warm. Die Polizisten waren sehr nett. Sie haben Dirk Tee und Kuchen gegeben. Ein Polizist hat gesagt: "So, Dirk letzt kommt gleich deine Suchmeldung im Radio. Deine Eltern rufen bestimmt bald an. Und so war es dann auch.