От двух Городов одновременно отошли навстречу друг другу товарный и пассажирский поезда товарный поезд шел со скоростью 56 км час а пассажирский со скоростью 74 километра в час каково расстояние между городами если поезда встет...

Математика
От двух Городов одновременно отошли навстречу друг другу товарный и пассажирский поезда товарный поезд шел со скоростью 56 км час а пассажирский со скоростью 74 километра в час каково расстояние между городами если поезда встетятся рчерез четыре часа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56 км/час+74 км/час=130 км/час (скорость сближения) 130 км/час*4 час=520 км (S=Vt) Ответ: между городами 520 км
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