От двух Городов одновременно отошли навстречу друг другу товарный и пассажирский поезда товарный поезд шел со скоростью 56 км час а пассажирский со скоростью 74 километра в час каково расстояние между городами если поезда встет...

Математика

От двух Городов одновременно отошли навстречу друг другу товарный и пассажирский поезда товарный поезд шел со скоростью 56 км час а пассажирский со скоростью 74 километра в час каково расстояние между городами если поезда встетятся рчерез четыре часа

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