Высота правильной четырехугольной пирамиды равна 1, а сторона основания-4. Найдите расстояние от центра основания до плоскости боковой грани.
Математика
Высота правильной четырехугольной пирамиды равна 1, а сторона основания-4. Найдите расстояние от центра основания до плоскости боковой грани.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основание пирамиды: 4см * 4 см (основание квадратное) следовательно: от центра основания в сторону боковых сторон будет по 2 см (в сторону углов по диагонали было бы длиннее)
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