Напиши по англиски в дождливую погоду я советую тебе надеть плащ,взять зонтик и надеть резиновые сапоги
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Напиши по англиски в дождливую погоду я советую тебе надеть плащ,взять зонтик и надеть резиновые сапоги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
In rainy weather I suggest you wear a raincoat,take an umbrella and wear rubber boots
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