Напиши по англиски в дождливую погоду я советую тебе надеть плащ,взять зонтик и надеть резиновые сапоги

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Напиши по англиски в дождливую погоду я советую тебе надеть плащ,взять зонтик и надеть резиновые сапоги

Автор: Гость