Определить грамматические признаки слов плесень,уничтожила
Русский язык
Определить грамматические признаки слов плесень,уничтожила
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плесень- жён. Род, 3 склонение, единственное число, в предложении подлежащее, именительный падеж, уничтожила- глагол, прошедшее время, ж. род. В предложении сказуемое.
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