Тройка лошадей пробежала 3 десятка верст.сколько верст пробежала каждая лошадь???
Математика
Тройка лошадей пробежала 3 десятка верст.сколько верст пробежала каждая лошадь???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 десятка вёрст бежала каждая лошадь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Изучите таблицу. Составьте предложения, употребив данные глаголы в форме повелит??льного наклонения. Инфинитив Форма повелительного наклонения ...
Математика
Яка найменша кількість дітей може бути у сім"ї, якщо кожна дитина має принаймні од??ого брата й одну сестру?
Литература