Тройка лошадей пробежала 3 десятка верст.сколько верст пробежала каждая лошадь???

Математика
Тройка лошадей пробежала 3 десятка верст.сколько верст пробежала каждая лошадь???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 десятка вёрст бежала каждая лошадь
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