Сделайте пожалуйста полностью!!!! Пожалуйста полностью!!!!!!!очень надо)))))
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Сделайте пожалуйста полностью!!!! Пожалуйста полностью!!!!!!!очень надо)))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В течение месяца, в течении реки, в продолжение весны, прочитать в продолжении романа, участвовать в следствии, вследствие дождя, оценить впоследствии, ввиду болезни, иметь в виду, выйти навстречу другу, выбежать навстречу, приехать на встречу одноклассников, расположиться вблизи, остановиться вблизи леса, погрузиться вглубь, спрятать в глубь кармана, не смотря по сторонам, несмотря на ветер. Хорошее упражнение на правописание производных предлогов...
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